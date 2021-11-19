В посольстве РФ ответили конгрессменам США на «непризнание» Путина президентом

Посольство России в США 19 ноября назвало попыткой самопиара инициативу американских конгрессменов «не признавать» Владимира Путина президентом, если тот решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

«Попытки отдельных американских парламентариев за счет оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ничего кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведет. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России — пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома», — говорится в заявлении посольства РФ, размещенном в Twitter.

Ранее в этот же день в Совете Федерации назвали нелепицей и бредом проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России.

Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России носит абсурдный характер.

Как отметил политолог Марат Баширов, два русофобски настроенных, по его мнению, конгрессмена внесли резолюцию с целью пиара. Эксперт отметил, что подобные инициативы в США появляются часто, носят «шоуменский характер» и не имеют отношения к реальной политике.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают документ демонстрацией вмешательства Вашингтона во внутренние дела других стран.