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Сценарист Капков рассказал о последних годах жизни актрисы Агаповой

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Киновед и сценарист Сергей Капков рассказал, что Нина Агапова никогда не отличалась особым оптимизмом, однако обладала блестящим чувством юмора и редкой самоиронией.

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В беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 19 ноября, Капков рассказал, что Агапова работала на сцене до 90 лет, а затем стала вести уединенный образ жизни.

«Ее навещал внук, она сама справлялась. Вот только у нее было не очень хорошее настроение. Кто ее навещал, отмечали, что она очень остроумно рассказывала о своей жизни и была в здравом уме. Всё было бы ничего», — рассказал сценарист.

По его словам, актриса решила оставить сцену из-за проблем с голосом. По той же причине она предпочитала не давать интервью и почти не появлялась на людях.

«Она очень неважно говорила, что-то произошло со связками. Из-за этого она не могла нормально говорить на сцене и в кадре. Она ушла с работы и не давала интервью из-за того, что было сложно понять ее», — пояснил Капков.

Он напомнил, что счастливым билетом для Агаповой стало приглашение в Большой театр в оперу «Евгений Онегин», с которой она объездила весь мир.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова скончалась в возрасте 95 лет. Она родилась в 1926 году в Москве. С 15 лет выступала на сцене, отмечает агентство городских новостей «Москва». Агапова участвовала в концертах перед фронтовиками, выступала на Дальнем Востоке, в Азии, в Крыму, на Карельском фронте. После окончания ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Михаила Ромма) работала в Театре-студии киноактера.

С 1997 года выступала в московской драматической труппе «Блуждающие звезды» под руководством актера и режиссера Павла Тихомирова.

Агапова была замужем за кинооператором Сергеем Полуяновым (1924–1983). Сын Александр родился в конце 1953 года. Как и отец, он окончил операторский факультет, но, сменив массу занятий, увлекся бизнесом. Взял в долг приличную сумму денег, он не смог вернуть долги и 28 декабря 1996 года покончил с собой, пишет сайт aif.ru.

В кино Агапова дебютировала в 1950 году в фильме «Донецкие шахтеры». Актриса запомнилась в основном эпизодическими, но яркими ролями. Она снялась в нескольких десятках фильмов, в том числе в лентах «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «12 стульев» Леонида Гайдая, «Щит и меч», «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», пишет RT.

В 1987 году Нина Агапова была удостоена звания заслуженной артистки РСФР, отмечает телеканал «360».

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