Полиция задержала блогеров после оголенной фотосессии у Спаса на Крови

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали двоих молодых людей, которых в настоящий момент проверяют на причастность к откровенной фотосессии у храма Спаса на Крови. Об этом сообщает в пятницу, 19 ноября, телеканал РЕН ТВ.

Снимки были опубликованы в Сети. На фотографиях двое блогеров спустили брюки на фоне собора, демонстрируя ягодицы. На данный момент эти фото уже удалены из социальных сетей.

По данным источников, правоохранители задержали юношей 15 и 17 лет. Предполагаемые участники фотосессии доставлены в отдел.

Ранее, 30 сентября, блогер Руслан Бобиев (настоящее имя Руслани Муроджонзод) был задержан после публикации в Сети его снимков с подругой Асей Акимовой (Анастасией Чистовой) в форме полицейского. Пара на фото имитировала половой акт на фоне Красной площади, что вызвало бурную реакцию общественности. Сам Бобиев после задержания просил депортировать его в Таджикистан.

Полиция привлекла их к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), арестовав на десять суток со штрафом 5 тыс. рублей.

Мировой суд Тверского районного суда Москвы приговорил Бобиева и россиянку Чистову к 10 месяцам колонии за фотосессию на Красной площади 29 октября. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.