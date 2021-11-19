Состав воды в родниках и колодцах проверят в Нижнем Тагиле

Специалисты возьмут пробы из 158 источников воды на территории Нижнего Тагила и ближайших сел. В рамках исследования будет дана оценка соответствия воды санитарным нормам.

Аукцион на выполнение работ объявила Служба экологической безопасности, максимальная стоимость контракта составляет 560 тыс. рублей. Специалистам предстоит взять пробы воды в каждом нецентрализованном объекте водоснабжения и провести анализ по 16 показателям, в том числе определить бактериологический состав и концентрации марганца. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Исследования будут проведены в Нижнем Тагиле, поселках Уралец и Висимо-Утка, а также в других населенных пунктах. Работы необходимо выполнить до 24 декабря 2021 года.

Аналогичные работы были проведены в конце лета – начале осени Уральской комплексной лабораторией промышленного и гражданского строительства.