Подозреваемому по делу о взятке чиновнику МЧС назначен домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктора Самарина, который проходит по делу о взятке. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»), сроком до 18 января 2022 года», — отметили в пресс-службе.

Согласно УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Ранее в тот же день сообщалось, что он и первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко были задержаны 18 ноября по подозрению в получении взятки. Отмечалось, что задержанные получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций. Еще одно дело расследуется в отношении посредника во взяточничестве.

Днем ранее министру культуры Крыма Арине Новосельской было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы министра. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Тогда же сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.