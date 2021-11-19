Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Президент Грузии приветствовала решение о переводе Саакашвили в госпиталь
Общество
Полиция задержала блогеров после оголенной фотосессии у Спаса на Крови
Мир
Никарагуа выйдет из Организации американских государств
Мир
Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Авто
В России появится новый китайский кроссовер Chery Omoda 5
Наука
На американском сегменте МКС вновь сломался туалет
Общество
Спасатели МЧС в ЦФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Мир
Байден передаст полномочия Харрис на время нахождения под анестезией
Мир
В СФ назвали бредом и нелепицей резолюцию США о непризнании выборов в РФ
Мир
Истребители Японии поднимались на сопровождение самолетов РФ и КНР

Подозреваемому по делу о взятке чиновнику МЧС назначен домашний арест

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктора Самарина, который проходит по делу о взятке. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе суда.

В долг службе: как в деле сообщника полковника Захарченко появился иностранец
По мнению следствия, бывший почетный консул РФ в Черногории пытался спасти от изъятия 185 млн рублей

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»), сроком до 18 января 2022 года», — отметили в пресс-службе.

Согласно УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Ранее в тот же день сообщалось, что он и первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко были задержаны 18 ноября по подозрению в получении взятки. Отмечалось, что задержанные получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций. Еще одно дело расследуется в отношении посредника во взяточничестве.

Днем ранее министру культуры Крыма Арине Новосельской было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы министра. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Тогда же сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021