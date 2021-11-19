В Совфеде оценили статью Bloomberg о сценарии «уничтожения» СП-2

Статья для Bloomberg о «гарантированном уничтожении» проекта газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в случае «полномасштабного нападения» России на Украину является бредом. Такое мнение в пятницу, 19 ноября, в интервью «Известиям» выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Речь идет о материале, подготовленном для агентства обозревателем Леонидом Бершидским и опубликованном накануне. В нем журналист, помимо моделирования «уничтожения» СП-2, отмечает, что меньшая по масштабам «операция Москвы» может сдвинуть сроки запуска газопровода и этим бы непременно воспользовались США. При этом автор выразил уверенность, что российская сторона не намерена развязывать войну, так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с ЕС.

Долгов отметил, что материалы такой направленности нацелены на то, чтобы запасть в умы общественности, а особенно тех, кто выделяет деньги на Западе на соответствующие компании, с целью, чтобы они начали верить в то, о чем они повествуют.

«Это, конечно, бред сивой кобылы, значит, всё в одну кучу — и якобы какое-то вторжение, и «Северный поток – 2» сюда», — указал сенатор.

Противников у СП-2, которые желают сорвать его сертификацию и ввод в эксплуатацию, на данный момент по-прежнему много, и они, по словам Долгова, пытаются сделать всё возможно, чтобы это произошло, в том числе распространяя такие «байки» якобы о каком-то там вторжении России на Украину.

«Ну слушайте, то, что мы видим пока, — это то, что НАТО пытается разминаться у границ с Белоруссией, какие-то там звучат угрозы, что НАТО вмешается в ситуацию с беженцами, которая, в общем-то, изначально была создана по вине западных стран», — подчеркнул он.

Он назвал чудовищной позицию, при которой людей с маленькими детьми на руках, бегущих от последствий «демократизаторских компаний» Запада, там преподносят как угрозу безопасности своих стран.

Говоря о российской позиций по урегулированию ситуации в Донбассе, сенатор назвал ее понятной, и одобрил публикацию МИД России дипломатической переписки министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. Причиной такого шага было названо искажение подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

«Я думаю, что вот те документы, которые вот МИД России опубликовал и абсолютно правильно сделал, что он опубликовал эти документы, абсолютно правильно. Я хочу это подчеркнуть трижды, потому что на фоне всех эти инсинуаций, что Россия якобы уходит их нормандского процесса, вот эта вот публикация, она четко показывает, кто- есть кто и кто какую позицию занимает», — подчеркнул он.

По его словам, Москва не готова проводить встречи по ситуации в Донбассе для галочки и выступает за продвижение выполнения Минских соглашений, однако теми, кто является их сторонами и в первую очередь Киевом, который, как подчеркнул Долгов, не выполняет эти соглашения и, судя по всему, не намерен это делать.

За последние годы уже неоднократно были попытки «перевернуть всё с ног на голову», обвинить во всем Москву, мобилизовать ресурсы под «антироссийские упражнения» и, вероятно, попытаться обеспечить экономические интересы определенных кругов, стран, добавил сенатор.

«Я думаю, что это еще одна такая, знаете, попытка убить несколько зайцев, по сути, несуществующих зайцев. Убить методом такой нечистоплотной конкурентной борьбы. Это попытка остановить «Северный поток – 2», запуск «Северного потока – 2», и одновременно порешать такие пиар-задачи на антироссийском направлении», — уверен политик.

Сенатор выразил уверенность, что эти методы пропаганды обойдут трезвомыслящих людей, но, конечно, такая «ложь находит и свои жертвы». Он подчеркнул, что Россия за свою современную, а также новую и новейшую историю не предприняла ни одного агрессивного действия на международной арене.

«Оборона — да, обеспечение собственной безопасности — несомненно — это мы прекрасно умеем, а вот что касается агрессии — это не наш метод. У нас совершенно другая идеология, идеология внешней плотики и в целом развития нашего государства, поэтому, конечно, мы на максимальное сотрудничество настроены, на уважение международного права ˂…˃», — сказал он.

Вместе с этим Долгов назвал нелепицей и бредом проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России. По его словам, на этом фоне «болезненных фантазмов некоторых американских законодателей» заявление обозревателя Bloomberg «идет в одну тарелку». Сенатор предположил, что всё это является звеньями одной пропагандистской цепи, однако своих целей она не достигнет.

Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

15 ноября глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в упор не замечает нарушений со стороны Украины по Минским соглашениям.

1 ноября Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.