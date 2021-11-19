Ящик с боеприпасами нашли фермеры на поле в Волгоградской области

Фермеры нашли ящик с боеприпасами на поле в Волгоградской области. Предполагается, что снаряды пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

Ящик был найден в Городищенском районе. Работы на поле были приостановлены. Фермеры предполагают, что в ящике находились снаряды для противотанковой пушки. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Снаряды времен Великой Отечественной войны находят в Городищенском районе регулярно. В августе 44-летний пастух погиб, подорвавшись на боеприпасе. В мае поисковики 15 и 59 лет погибли в результате взрыва боеприпаса, который был найден во время раскопок на высоте Огуречной.

17 ноября сообщалось о начале следственной проверки по факту гибели мужчины, который пытался распилить крупнокалиберный бронебойный снаряд в своем гараже в Волгограде. По данным правоохранительных органов, потерпевший коллекционировал боеприпасы и хранил их в гараже.