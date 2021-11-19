Уроженка Казахстана Сауле Омарова может занять один из главных постов в Минфине США

Уроженка Казахстана Сауле Омарова может занять один из главных постов в Минфине США

2021-11-19 17:39:22

2021-11-19 17:39:22

2021-11-19 17:39:22

2021-11-19 17:39:22

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