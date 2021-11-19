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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Татарстане

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Специалисты устанавливают причины пожара в частном доме в Зеленодольском районе Татарстана. После ликвидации горения в здании обнаружили тело погибшего мужчины.

Пожар произошел в деревне Протопоповка утром 19 ноября. Сотрудники МЧС прибыли к месту возгорания спустя 11 минут после вызова, к тому моменту огонь охватил частный дом и гараж. Пожар локализовали в течение 45 минут, еще полчаса потребовалось на полную ликвидацию горения. Об этом сообщает InKazan.ru.

Травмы получил троюродный брат владельца дома. Мужчину доставили в центральную районную больницу. Тело владельца дома было обнаружено при разборе завалов.

17 ноября сообщалось о гибели ребенка при пожаре в частном доме в Красноярском крае. Еще трое детей и их родители получили ожоги. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать неправильная эксплуатация печи.

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