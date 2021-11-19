Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Четыре человека погибли при пожаре в пригороде Лондона
Общество
Певца Александра Серова выписали из больницы после лечения COVID-19
Экономика
Депутаты разработали законопроект о фудшеринге для супермаркетов
Мир
Нацгвардия Украины начала учения около границы с Белоруссией
Мир
Власти Баварии объявили о введении локдауна для непривитых
Мир
Польша приостановит грузовое ж/д сообщение с Белоруссией через пункт «Кузница»
Мир
Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста
Мир
Лавров призвал ОБСЕ к беспристрастности по ситуации на Украине
Политика
Пушков указал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе
Спорт
Черевченко вернулся на пост главного тренера подмосковного ФК «Химки»

«Аэрофлот» повысит топливный сбор на 30–50%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Аэрофлот» с понедельника, 22 ноября, увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2,2 тыс. рублей), на международных линиях — на €10 (до €30). Об этом «Известиям» сообщила представитель компании Юлия Спивакова.

«Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В III квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. рублей за тонну», — сказала она.

По ее словам, текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее.

Повышение будет действовать для всех билетов, проданных с 22 ноября на рейсы с 15 декабря, сообщает Travel.ru.

До этого «Аэрофлот» повышал топливный сбор, который входит в стоимость билетов экономкласса на рейсах внутри России, в марте этого года. Тогда рост составил 10%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021