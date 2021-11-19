«Аэрофлот» повысит топливный сбор на 30–50%

«Аэрофлот» с понедельника, 22 ноября, увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2,2 тыс. рублей), на международных линиях — на €10 (до €30). Об этом «Известиям» сообщила представитель компании Юлия Спивакова.

«Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В III квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. рублей за тонну», — сказала она.

По ее словам, текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее.

Повышение будет действовать для всех билетов, проданных с 22 ноября на рейсы с 15 декабря, сообщает Travel.ru.

До этого «Аэрофлот» повышал топливный сбор, который входит в стоимость билетов экономкласса на рейсах внутри России, в марте этого года. Тогда рост составил 10%.