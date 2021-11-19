Рост цен производителей в Германии побил рекорд 1951 года

Рост цен производителей в ФРГ побил рекорд за 70 лет — с 1951-го. В сентябре показатели набрали около 14%, а в октябре — 18,4%. Главная причина — ситуация на газовом рынке Европы, передает телеканал «Известия». Отмечается, что цены на энергоносители в октябре подскочили на 48,2%. Природный газ подорожал на 81,4%, а электричество на 49,6%. В связи с этим увеличилась стоимость средств производства на 3,2%, а потребительских товаров — на 18,1%.

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