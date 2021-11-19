Жительница Воронежской области заплатит штраф за побег из COVID-больницы

Суд назначил жительнице Воронежской области штраф после того, как, заболев COVID-19 в Астрахани, она сбежала из местной больницы, долетела до Москвы, а затем доехала до дома под Воронежем на такси и была снова госпитализирована. Об этом сообщает в пятницу, 19 ноября, пресс-служба Семилукского районного суда Воронежской области.

Отмечается, что 60-летняя женщина путешествовала на корабле с дочерью по Волге. Впоследствии она заболела COVID-19, ее госпитализировали в Астраханскую инфекционную больницу, однако ночью пациентка самовольно покинула лечебное учреждение и отправилась домой.

Оказалось, что она долетела до Москвы, после чего смогла добраться на такси из столицы до самого дома. При этом позднее женщина снова была госпитализирована из-за плохого самочувствия.

В отношении путешественницы возбуждено дело по ст. КоАП «Несоблюдение обязательного режима изоляции с момента заболевания новой коронавирусной инфекции, предоставляющее опасность для окружающих».

«Суд назначил К. наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Ранее, 31 декабря, в Москве из Морозовской детской клинической больницы в канун Нового года сбежала 17-летняя девушка, которая проходила лечение от COVID-19. Отмечалось, что это уже не первый побег пациентки из медучреждения. Известно, что она состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в наркодиспансере по месту жительства.

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