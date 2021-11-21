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Миллиарды и миллионы: ремонт МХАТа и рекорд Маклоу

О чем говорили на этой неделе любители искусства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Миллиарды и миллионы: ремонт МХАТа и рекорд Маклоу
2021-11-19 17:16:12">
2021-11-19 17:16:12
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Оскароносный Бен Аффлек продвигает «Последнюю дуэль». Гендиректору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману нужно 5 млрд рублей на ремонт. Императорский орден Святого Александра Невского продадут на торгах в Париже. А создатель «Экипажа» Николай Лебедев встретил юбилей в работе над «Нюрнбергом». «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Дама и рыцари

В прокат вышла «Последняя дуэль» Ридли Скотта. В основе сценария — книга Эрика Джагера «Последняя дуэль. Правдивая история преступления, страсти и судебного поединка». По жанру это средневековый триллер, по сюжету — любовный треугольник.

Николь, героиня фильма, обвинила друга своего мужа в изнасиловании. Супруг вызывает его на дуэль, и если он победит, то будет считаться, что он прав, потому что победа произошла по воле небес. А если проиграет — то его жену обвинят в клевете. Опять же такова воля небес.

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Кино

Кадр из фильма «Последняя дуэль»

Фото: 20th Century Studios
«Нам было важно рассказать историю об отважной женщине»
Актер Бен Аффлек и сценарист Николь Холофсенер — о неравноправии полов в «Последней дуэли», радостях Средневековья и лицемерии Диккенса

Оскароносец Бен Аффлек, который в этом проекте выступает в нескольких ипостасях (сценарист, продюсер, актер), рассказал «Известиям», что это кино о людях, которые не способны распознать даже базовые человеческие свойства других. Прежде всего женщин.

Нам было важно рассказать историю об отважной женщине, которая сделала невероятное, — подчеркнул Бен Аффлек. — Мы хотели напомнить о том, как важно иметь в себе силы и способности увидеть людей такими, какие они есть. Обнаружить, что все заслуживают уважения, всем нужна возможность развиваться и быть счастливыми. Ведь тогда целые сегменты общества были лишены этих прав.

Кинодеятель напомнил, что средневековый уклад был пропитан строгой иерархией, связанной с классом, полом, наследственностью. Лишь у единиц получалось устроить свою жизнь по собственному усмотрению. Однако, считает он, совершенно ясно, что для очень многих людей в мире ситуация с тех пор мало изменилась.

Подарок МХАТу

«Я бы всех распустил, мне никто не нужен»
Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман — о предстоящих сокращениях в театре, стоимости ремонтных работ и конной полиции у входа

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман определился с ремонтом здания на Тверской и озаботился созывом попечительского совета. По плану, согласованному им с министром культуры, к марту 2022 года должна быть готова проектно-сметная документация, а уже осенью зритель придет в отремонтированный театр.

— Приезжал ко мне Сергей Чобан, архитектор, мы с ним прошли по всему театру, намечали фронт работ, — поделился Владимир Кехман с «Известиями». — Да, мы хотим к 1 июля закрыться, может быть, чуть раньше или чуть позже — в зависимости от того, как скоро будет изготовлено сценическое оборудование. Мы сейчас одновременно заказываем свет и звук. После завершения проектно-сметной документации проходим «Росгосэкспертизу» и начинаем ремонт.

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МХАТ

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бюджет ремонтных работ гендиректор оценил в 5–7 млрд рублей, но более вероятной назвал сумму в районе 5 млрд. К процессу будут привлечены внебюджетные средства, в связи с чем одной из главных задач Кехман считает создание попечительского совета.

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— Могу сказать точно, что за «внебюджет» будет сделан новый занавес, новые стулья — на них уже были потрачены государственные деньги, и второй раз за госсчет это невозможно сделать. Может быть, кто-то нам подарит, условно говоря, свет или звук. В этом театре ни разу с момента постройки 1973 года не обновлялся полностью сценический комплекс, — заметил гендиректор.

По его словам, уже есть огромное количество желающих вступить в попечительский совет и как только будет назван его глава, будут понятны и его участники.

Бриллианты и миллионы

Коллекция искусства нью-йоркских миллиардеров Гарри и Линды Маклоу продана за $676,1 млн. Это абсолютный рекорд для единого собрания, выставленного на торги. По сообщению аукционного дома Sotheby’s, дороже всего покупатели заплатили за две работы: «Номер 7» американского абстракциониста Марка Ротко ($82,5 млн) и «Нос» швейцарского скульптора Альберто Джакометти ($78,4 млн).

— Коллекция Маклоу действительно выдающаяся. Ее основа — искусство второй половины XX века, и все главные имена этого периода представлены образцовыми работами. «Номер 7» Марка Ротко — яркий пример. Но показательно, что аукционных рекордов по конкретным именам (Ротко, Джакометти, Герхард Рихтер) не случилось. Видимо, рынок искусства второй половины XX века уже перегрет, и перспектив роста в обозримом будущем нет, — поделился кандидат искусствоведения, арт-обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

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Картина «Номер 7» американского абстракциониста Марка Ротко

Фото: TASS/EPA/Jason Szenes

А во Франции готовятся к самой крупной русской распродаже эпохи пандемии, которая состоится 27 и 28 ноября в Париже и Фонтенбло. На торги выставлены произведения русского искусства и предметы народного творчества, исторические документы и редкие книги — всего около 620 лотов.

«Если увидим запрос, будем предлагать работы российских цифровых авторов»
Президент аукционного дома Christe’s EMERI Дерк Болл — о продаже NFT-произведений, коммерциализации музеев и картинах за криптовалюту

По словам главы русского департамента аукционного дома Millon Мариам Варсимашвили, топ-лотом торгов можно считать императорский орден Святого Александра Невского, украшенный бриллиантами (эстимейт — €200–300 тыс.). Его учредила вдова Петра Великого Екатерина I. С 1725 по 1917 год награду получили 330 русских и 70 иностранных граждан. Учитывая историческую ценность лота, аукционисты надеются, что орден купит какой-нибудь русский музей или частное лицо с целью передачи в одно из государственных собраний РФ.

NFT наступает

Специалисты Сhristie’s отчитались о победе цифровой революции. Всего за полгода продажи NFT превысили $100 млн, хотя у Сhristie’s нет отдельного подразделения NFT: реализацией произведений такого формата занимается департамент послевоенного и современного искусства. Об этом «Известиям» после очередной многомиллионной сделки рассказал президент Christie’s на территории стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии (EMERI) Дерк Болл. Гибридная работа Beeple Human One, объединяющая высокотехнологичную инсталляцию и серию видео, была продана за $29 млн.

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Цифровая работа художника Beeple Human One

Фото: TASS/EPA/Justin Lane

По словам аукциониста, NFT будет драйвером рынка в будущем. Тем не менее не стоит забывать, что в первую очередь важно качество самого произведения, а NFT — лишь технология, которая помогает искусству существовать, подчеркнул он. Художники, во-первых, могут лучше защищать свои права, а во-вторых, по-новому самовыражаться.

«Моя «Легенда № 17» спасала людям жизнь»
Режиссер Николай Лебедев — о чертовщине и божественном вмешательстве, юной девушке — пилоте «Аэрофлота», презрении к мату и мечте поработать с Аллой Пугачевой

Эксперт также уверен, что для музеев NFT — прекрасный маркетинговый инструмент, возможность коммерциализации. Christie’s тоже прибегал к такому приему, когда на торги выставлялся рисунок Леонардо да Винчи «Голова медведя». В связи с этим была инициирована коллаборация с художником Хакатао, создавшим интерактивную репродукцию работы да Винчи, и это стало отличным маркетинговым инструментом для продвижения традиционных торгов.

Трибунал и человек

Николай Лебедев, создатель «Звезды», «Экипажа» и «Легенды № 17», отметил свое 55-летие. Юбилей он встретил в работе — режиссер снимает фильм «Нюрнберг», на который его вдохновил роман Александра Звягинцева «На веки вечные».

— Мне его принесла продюсер Мария Журомская, когда я делал «Экипаж», — заметил Николай Лебедев в беседе с «Известиями». — Я начал работу над «Нюрнбергом» и остановился из-за «Мастера и Маргариты». Но потом вернулся к нему вновь. Чем больше погружаешься в материал, тем больше открываешь неизведанного.

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Кино

Режиссер Николай Лебедев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тем не менее, по словам режиссера, фильм повествует не о Нюрнбергском процессе как таковом. Вернее, не только о нем. Это не просто хроника судебного заседания, а история человека, который оказывается в гуще событий, связанных с трибуналом, и зритель видит процесс его глазами.

Фильм «Нюрнберг» поможет лучше понять нашу историю, уверен Лебедев, ее сейчас плохо знают. А когда люди не знают, кто они, зачем и почему происходило то или иное событие, ими очень легко манипулировать.

Говоря о будущих работах, режиссер подчеркнул, что ему хочется делать нестыдное кино, живое, эмоциональное, которое бы действительно волновало зрителей и было бы им нужно. Рассказывать захватывающие истории про настоящих, а не мнимых героев; про нормальных, честных, достойных людей, на которых не стыдно быть похожими.

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