Женщина и четверо детей отравились угарным газом на Ставрополье

Следственный комитет начал проверку по факту отравления угарным газом 41-летней женщины и четырех ее детей в Ставропольском крае. Пострадавшие госпитализированы.

По данным правоохранительных органов, ночью 19 ноября в одном из домов села Левокумского произошло засорение вытяжки газового котла. В помещении накопился угарный газ, из-за чего пострадала семья, живущая в доме. Об этом пишет NewsTracker.

Потерпевшие были доставлены в больницу, на текущий момент из здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят опрос очевидцев и пострадавшей семьи. Ведется доследственная проверка.

11 ноября сообщалось о гибели 47-летнего мужчины и его 12-летней дочери в квартире в Пензе. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.