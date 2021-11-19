Гололед и изморозь прогнозируют на территории Коми

МЧС предупреждает жителей Республики Коми об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Местами образуются гололедно-изморозевые отложения.

По данным ведомства, интенсивность отложений будет достигать 10-15 мм, местами свыше 35 мм. Об этом сообщает ИА FlashNord. Неблагоприятные условия ожидаются в Ухте, Сыктывкаре, Койгородском, Удорском, Княжпогостском, Сыктывдинском, Прилузском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Сысольском, Корткеросском, Троицко-Печорском и Сосногорском районах.

Жителей региона просят быть внимательными на дорогах, а также вблизи деревьев, которые в такую погоду становятся более хрупкими. Неблагоприятные условия сохранятся до утра 20 ноября.

По прогнозам синоптиков, также в Коми возможны метели и усиление ветра до 14 м/с.