Четыре человека погибли при пожаре в пригороде Лондона

Четыре человека стали жертвами пожара в пригороде Лондона. Об этом 18 ноября сообщили на сайте пожарной службы британской столицы.

Пожар на Гамильтон-роуд вспыхнул ранее в тот день в жилом доме в пригороде Бекслихис. В результате в огне погибли две женщины и двое детей. Все четверо скончались на месте.

Кроме того, еще один человек сумел выбраться из горящего здания самостоятельно, он пострадал. Его доставили в больницу. К тушению пожара привлекли шесть пожарных машин и 40 спасателей, сообщает телеканал «360».

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, пишет RT.

В конце августа более 15 пожарных машин были привлечены к тушению огня в Лондоне. Возгорание произошло на Ломбард-роуд, а очагом распространения огня стала двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже.