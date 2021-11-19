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Четыре человека погибли при пожаре в пригороде Лондона

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Четыре человека стали жертвами пожара в пригороде Лондона. Об этом 18 ноября сообщили на сайте пожарной службы британской столицы.

Пожар на Гамильтон-роуд вспыхнул ранее в тот день в жилом доме в пригороде Бекслихис. В результате в огне погибли две женщины и двое детей. Все четверо скончались на месте.

Кроме того, еще один человек сумел выбраться из горящего здания самостоятельно, он пострадал. Его доставили в больницу. К тушению пожара привлекли шесть пожарных машин и 40 спасателей, сообщает телеканал «360».

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, пишет RT.

В конце августа более 15 пожарных машин были привлечены к тушению огня в Лондоне. Возгорание произошло на Ломбард-роуд, а очагом распространения огня стала двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже.

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