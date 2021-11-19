Саакашвили выдвинул условие своего перевода в военный госпиталь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласится госпитализироваться в военный госпиталь в Гори только в сопровождении доверенных лиц. Об этом 19 ноября сообщила одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.

«У Михаила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в данном случае я»,— приводит ее слова mtavari.tv.

По словам политика, вопрос о госпитализации бывшего президента будет решаться лишь в присутствии этих лиц.

Она также подчеркнула, что Саакашвили никуда добровольно не уедет, пока его позиция не станет известна общественности.

Ранее в пятницу министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента страны, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь города Гори.

Также в этот день стало известно, что специалисты, посетившие экс-президента Грузии в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом.

Эксперт тбилисского Центра стратегического анализа Гела Васадзе, в свою очередь, рассказал «Известиям», что состояние Саакашвили показывает, насколько циничными были люди, которые говорили, что он не голодает, и все это фейк. По словам Васадзе, в случае негативного развития событий (смерти) Саакашвили сценарий будет плохим для страны в целом.

Ранее, 17 ноября, врач тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку Саакашвили начал принимать медикаменты. По его словам, состояние здоровья экс-президента стабильное.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.