Врач-гепатолог рассказал о смертельных рисках COVID-19 для больных циррозом печени

Хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в интервью Пятому каналу рассказал 19 ноября об опасности COVID-19 для больных циррозом печени.

Он отметил, что коварство инфекции заключается в том, что она обостряет многие хронические заболевания. К примеру, при циррозе печени даже легкая форма COVID-19 может привести к серьезному ухудшению состояния здоровья.

«Если пациент с циррозом печени заболел ковидом и тяжесть дыхательной недостаточности не такая выраженная, то, как правило, это приводит к декомпенсации (нарушению работы органа или системы. — Ред.) функции печени. Пациент может погибнуть от печеночной недостаточности, несмотря на то, что тяжесть ковида может быть небольшой», — пояснил врач.

Также он отметил, что, по словам специалистов, даже успешное выздоровление после COVID-19 не гарантирует полную победу. Это объясняется тем, что после болезни увеличиваются риски образования тромбов, что несет в себе смертельную опасность.

Кроме того, Монахов подчеркнул, что малоприятное «эхо» так называемого постковидного синдрома могут долгое время ощущать даже молодые люди. Именно поэтому врачи рекомендуют после выздоровления продолжать следить за качеством крови, то есть проверять ее на густоту и свертываемость.

Ранее 19 ноября заслуженный врач России, доктор медицинских наук, пульмонолог, Александр Карабиненко спрогнозировал превращение COVID-19 в сезонное заболевание.

Он высказал мнение о том, что человек приспособится к вирусу через пять лет. По словам Карабиненко, организм человека адаптируется к коронавирусу, а вирус, в свою очередь, - к тем условиям жизни, которые ему создает человек.

Карабиненко добавил, что обычно человек приспосабливается к вирусу за два-три года, в некоторых случаях это занимает четыре-пять лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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