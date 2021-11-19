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Полиция начала поиски подозреваемого в избиении женщины в Щелкове

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В Московской области полицейские ведут розыск мужчины, подозреваемого в избиении посетительницы супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в пятницу, 19 ноября.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел в одном из магазинов в городе Щелково 17 ноября. У кассы супермаркета мужчина попросил покупательницу подвинуть тележку, в ответ женщина посоветовала ему подвинуть другие тележки. Спустя 10 минут на улице мужчина подошел к женщине и спросил, не хочет ли она извиниться. Получив отрицательный ответ, он ударил ее и скрылся.

Как пишет РЕН ТВ, в результате у женщины заплыл глаз, половина лица опухла и приобрела сине-фиолетовый цвет, также не исключается, что у нее повреждены зубы. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Ведется розыск подозреваемого, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам сына пострадавшей, кассир магазина назвала адрес проживания предполагаемого нападавшего, также есть информация, что он работает водителем такси, однако «надо всё проверить, чтобы не осудить невиновного человека».

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