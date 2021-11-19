Женщина погибла при столкновении двух легковушек в Липецкой области

В Данкове Липецкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла в пятницу, 19 ноября, на 14-м км автодороги Лев-Толстой — Данков. По предварительным данным, 34-летняя водитель Lada Granta выехала на встречную полосу и врезалась в Kia под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП погибла женщина, находившаяся за рулем отечественного авто. Водитель иномарки госпитализирован, пишет LipetskMedia.

В этот же день на трассе в Тюменской области Ford Focus «залетел» под прицеп «КамАЗа». Скончалась 51-летняя пассажирка легковушки, также был травмирован 29-летний водитель Ford.