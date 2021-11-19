Пригожин объяснил крах карьеры певицы Хлебниковой

Продюсер Иосиф Пригожин 19 ноября рассказал, почему, по его мнению, певица Марина Хлебникова не смогла стать звездой первой величины.

По его словам, артистам сложно добиваться признания в одиночку. Для успешного проекта требуется команда менеджеров, а также опытный продюсер. Кроме того, Пригожин уверен, что еще тяжелее строить карьеру на сцене «без скандалов, без хайпа», тем более порядочным людям.

«Она хорошая девушка, порядочная, умная. Порядочным очень сложно бороться — порядочным, честным, чистым. Без скандалов, без хайпа тяжело двигаться, просто невозможно практически. Новые герои и люди, молодежь особенно — надо их всё время в чем-то удовлетворять, какие-то пирожки-печенюшки всё время давать. Ну у нее нет, например, таких возможностей или сил, или окружения», — сказал Пригожин в беседе с Пятым каналом.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова проживает с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой артистка уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна».

По последним данным, Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. Кроме нее в пожаре пострадал еще один человек.