Власти Баварии объявили о введении локдауна для непривитых

Правительство немецкой Баварии объявило о введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса, для непривитых они фактически будут означать локдаун. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр региона Маркус Зёдер.

«Мы разработали ступенчатую концепцию [борьбы с распространением коронавируса]. Мы закрываем не всё, но и не всё будет открыто. Для непривитых будут ограничения контактов, де-факто локдаун», — сообщил он на пресс-конференции по итогам заседания кабмина Баварии.

По его словам, рождественские ярмарки отменяются, работающие в ночные часы бары и клубы будут закрыты. Культурные мероприятия можно будет проводить только при заполняемости помещений не выше 25%, допуск только для привитых и переболевших с актуальным результатом теста на коронавирус. В особо затронутых четвертой волной пандемии районах Баварии учреждения культуры будут и вовсе закрыты, как и другие заведения досуга и сферы услуг, такие как парикмахерские, отели, фитнес-клубы и рестораны.

В то же время Зёдер подчеркнул, что речи о введении комендантского часа не идет. Новые правила предварительно действуют до 15 декабря.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Австрии с понедельника, 22 ноября, вступает в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Уточнялось, что в рамках общенациональной блокировки будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

До этого, 17 ноября, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической. Она отметила, что в стране в последние недели была зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 за весь период пандемии.

Тогда же эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна назвал причины вспышки COVID-19 в Европе. По его словам, в настоящий момент в ряде стран Евросоюза снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на территории ЕС и европейской экономической зоны (ЕЭЗ) привито 64,9% населения. Однако в организации отметили, что необходимо усилить профилактические меры.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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