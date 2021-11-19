Мобильные пункты вакцинации завершают работу в Твери

В Тверской области пункты вакцинации от коронавирусной инфекции работают без выходных дней. Всего на данный момент прививку сделали 530 911 человек.

В регионе есть 125 пунктов, пишут «Тверские ведомости». 57 из них работают стационарно — в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Еще два мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 16 площадках. Согласно графику, они заканчивают свою работу 23 ноября.

В Бежецке Тверской области в центральной районной больнице появится новый компьютерный томограф. Оборудование должны поставить до конца этого года. Томограф будут использовать для медицинского обслуживания жителей Бежецкого, Сонковского, Кесовогорского, Максатихинского и Молоковского районов, а также Весьегонского, Краснохолмского, Лесного и Сандовского муниципальных округов. Его применят в диагностике коронавируса.