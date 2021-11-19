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МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента о российском Крыме

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после слов президента Румена Радева о том, что Крым является российской территорией. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

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Киев проинформировал дипломата о своей позиции, согласно которой высказывание болгарского лидера является некорректным и недопустимым. Также Украина потребовала опровергнуть слова о принадлежности Крыма.

Подобные высказывания, как подчеркнули в ведомстве, не способствуют развитию добрососедских отношений государств.

При этом отмечается, что Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

Ранее в этот день сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с «Известиями» приветствовал слова президента Болгарии о принадлежности Крыма России. По словам сенатора, позиция болгарского лидера является позицией здравого и здорового в умственном плане человека.

Радев сделал свое заявление о принадлежности Крыма накануне в прямом эфире. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

18 ноября старший научный сотрудник Института ответственного управления государством Куинси Анатоль Ливен заявил, что российское правительство не откажется от Крыма, поэтому Западу следует забыть о крымском вопросе.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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