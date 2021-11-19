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14-летний шахматист покончил с собой в Москве

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В Москве было обнаружено тело 14-летнего шахматиста. По предварительным данным, подросток свел счеты с жизнью. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что мальчик увлекался шахматами и спортивным ориентированием.

Количество самоубийств упало до минимума с начала века
За 17 лет оно снизилось почти в три раза

По данным «112», трагедия произошла на Фрунзенской набережной. Школьника обнаружила его 11-летняя сестра, после чего сразу связалась с матерью.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить возможные мотивы поступка подростка.

Ранее, 7 января, сообщалось, что в Москве 15-летняя школьница покончила с собой. Тело девочки нашли на севере Москвы под окнами жилого дома. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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