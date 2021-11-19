Польша приостановит грузовое ж/д сообщение с Белоруссией через пункт «Кузница»

С 21 ноября Польша приостановит грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Об этом 19 ноября сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.

«Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница», — говорится в сообщении.

Белорусские пограничники проинформировали Польшу о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, также заверили в отсутствии угрозы для сотрудников польских служб. Белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска «Брузги».

Накануне власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

9 ноября Польша приостановила движение на автодорожном пограничном переходе «Кузница Белостокская».

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. На следующий день группа мигрантов встала на колени перед границей с Польшей. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

19 ноября Польша заявила о новых попытках мигрантов перейти через границу. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что нелегалы не пытались штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику.

«Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков человек», — сообщил министр.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.