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Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста
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Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста

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В Аргентине полиция застрелила 17-летнего игрока футбольного клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса. Об этом 18 ноября сообщила газета Marca.

Инцидент произошел 17 ноября в Буэнос-Айресе в районе Барракас. Как отмечает источник издания, полицейские открыли огонь по автомобилю, в котором ехал футболист вместе со своими друзьями. В полицейском отчете говорится, что машина протаранила патрульный автомобиль, когда его попытались остановить на перекрестке.

В Гонсалеса были выпущены как минимум две пули, одна из которых попала в голову. Молодой футболист скончался в больнице в четверг, 18 ноября.

«Барракас Сентраль» не поддерживает данную версию, пишет RT. По версии родственников, Гонсалес и его друзья увеличили скорость. Они думали, что на них хотят напасть неизвестные люди, потому что полицейские были в штатском.

Клуб выступил с требованием провести справедливое расследование, а также объявил трехдневный траур, во время которого команда не будет проводить спортивные мероприятия, отмечает «Спорт-Экспресс».

Президент Аргентины Альберто Фернандес также выразил солидарность с семьей погибшего. На данный момент трое полицейских отстранены от работы.

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