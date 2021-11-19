Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 67,1%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве, по данным на 19 ноября, составил 67,1%. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Так, первой дозой вакцины от COVID-19 в столице привиты 6 080 506 человек, полностью завершили курс вакцинации 5 538 247 граждан.

Ранее в этот день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице после окончания нерабочих дней заметно улучшение ситуации с коронавирусом. Она уточнила, что заболеваемость COVID-19 в городе сократилась на 50% после окончания данного периода.

Положительный эффект нерабочих дней в Москве также отметил мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в городе наблюдается резкое снижение показателей госпитализации, указал градоначальник.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России: Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии.

Также в пятницу профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре МИЦ «Известия» предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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