Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Тюменской области

В Заводоуковском районе Тюменской области при столкновении легковушки и грузовика погибла женщина. Еще один человек получил травмы. Об этом Megatyumen.ru сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 19 ноября, около трех часов дня по местному времени (13:00 мск). По словам очевидцев, на 92-м км трассы Тюмень – Омск автомобиль Ford Focus «залетел» под прицеп «КамАЗа».

В результате ДТП различные травмы получила 51-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу, где она скончалась. Также был травмирован 29-летний водитель Ford, о его состоянии не сообщается.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

16 ноября в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погиб человек, еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы.