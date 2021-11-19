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Проект Северного обхода Пскова скорректируют

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Проектную документацию строительства Северного обхода Пскова (второй пусковой комплекс) скорректируют до 18 марта 2022 года. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта превышает 4 млн рублей. Подрядчику предстоит внести изменения в сметную документацию и актуализировать тома, касающиеся основного хода трассы, моста через реку Великую и сводного проекта организации строительства. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Общая протяженность второго пускового комплекса составит 8,7 км, его планируется сдать в эксплуатацию к декабрю 2023 года. Участок объездной дороги с новым мостом через реку Великую соединит региональную трассу Псков–Гдов–Сланцы–Кингисепп–Куземкино–Краколье и федеральную дорогу А-212 Псков–Изборск до границы с Эстонией. Открытие этого участка позволит обеспечить выход транзитного транспорта со стороны многосторонних пунктов пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и «Брунишево» на федеральную автомобильную дорогу Р-23, минуя городскую черту.

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