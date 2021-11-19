Проект Северного обхода Пскова скорректируют
Проектную документацию строительства Северного обхода Пскова (второй пусковой комплекс) скорректируют до 18 марта 2022 года. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта превышает 4 млн рублей. Подрядчику предстоит внести изменения в сметную документацию и актуализировать тома, касающиеся основного хода трассы, моста через реку Великую и сводного проекта организации строительства. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Общая протяженность второго пускового комплекса составит 8,7 км, его планируется сдать в эксплуатацию к декабрю 2023 года. Участок объездной дороги с новым мостом через реку Великую соединит региональную трассу Псков–Гдов–Сланцы–Кингисепп–Куземкино–Краколье и федеральную дорогу А-212 Псков–Изборск до границы с Эстонией. Открытие этого участка позволит обеспечить выход транзитного транспорта со стороны многосторонних пунктов пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и «Брунишево» на федеральную автомобильную дорогу Р-23, минуя городскую черту.