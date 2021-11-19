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В МЧС предупредили о снеге и сильном ветре в Москве

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Жителей Москвы в субботу, 20 ноября, ожидают осадки в виде снега и ветер с порывами до 15–20 м в секунду. Об этом информирует пресс-служба столичного управления МЧС России.

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«С 02:00 и до 16:00 20 ноября местами в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. В ночные и утренние часы — местами гололед», — указано в сообщении, опубликованном в Facebook.

На фоне ухудшения погодных условий водителей призывают снижать скорость движения и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, пишет агентство городских новостей «Москва».

Накануне, 18 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что Центральную Россию ожидают «барическая пропасть» и сильный снегопад в субботу, 20 ноября. Атмосферное давление к 12:00 мск в субботу упадет с 736 мм ртутного столба до аномально низких величин — 716 мм, что почти на 28–30 единиц ниже нормы.

Старший научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что в ближайшие дни аномально холодная погода ожидается в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Температура в этих регионах упадет до минус 30 градусов.

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