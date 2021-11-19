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LIFE выпустил документальный фильм о пожарных-десантниках

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Информационный портал LIFE при поддержке ИРИ выпустил документальный фильм о неизвестных героях — пожарных-десантниках.

Релиз фильма — на YouTube-канале LIFE DOC.

2021-й стал годом самых мощных природных пожаров за последние 20 лет. Огонь уничтожил более 18 млн га леса. Самая тяжелая ситуация сложилась в Якутске, на борьбу с огнем туда перебросили около тысячи лесных пожарных со всей страны.

Работа пожарных-десантников — тушить лес в самых труднодоступных и отдаленных местах России. Оставшись один на один с природой, они борются не только с огнем, но и за свои жизни.

Их труд тяжел, опасен и не слишком престижен. Несмотря на это, каждый год тысячи мужчин прощаются со своими семьями и отправляются в лес, чтобы тушить пожары. У каждого из них свои причины оставаться на этой работе: одни хотят заработать, другие — обеспечить достойное будущее своим детям, а кто-то искренне переживает за природу и готов отдать жизнь за ее спасение. Объединяет всех этих людей одно — они преданно любят свою работу. Но почему? И бывает ли страшно?

Чтобы ответить на эти вопросы, авторы фильма Антон Старков и Игорь Селюков провели несколько месяцев с лесными пожарными, следуя за ними и по тайге, и в родных городах.

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