В Грузии оценили последствия ухудшения здоровья Саакашвили

Эксперт тбилисского Центра стратегического анализа Гела Васадзе в пятницу, 19 ноября, в беседе с «Известиями» оценил сообщения о заболевании мозга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также рассказал о негативных последствиях для страны в случае ухудшения его здоровья.

Он подчеркнул, что «буквально сейчас решили перевести экс-президента страны в военный госпиталь». «Его состояние показывает, насколько циничными были те люди, которые говорили, что Саакашвили не голодает, что это всё фейк», — добавил он.

«Чревато это очень многими вещами. Прежде всего, потерей престижа Грузии на международной арене и среди людей, для которых наша страна являлась даже после 2012 года страной, где работали государственные и демократические институты», — указал эксперт.

При этом, по словам Васадзе, в случае негативного развития событий (смерти) Саакашвили сценарий будет плохим для страны в целом. И это понимают практически все, отметил эксперт.

«Ведь даже те, кто относился к Саакашвили нейтрально, сейчас ему сочувствуют искренне. И если взять политические последствия этой ситуации, это будет серьезным ударом по власти, по престижу власти и по уровню доверия к власти, которое и так было последние годы небольшим», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что специалисты, посетившие экс-президента Грузии в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом.

Также сообщалось, что в четверг Саакашвили потерял сознание. Оппозиционеры и их сторонники, в том числе независимые врачи, потребовали немедленного перевода политика из тюремной больницы в гражданскую клинику.

17 ноября врач тюремной больницы Сандро Матешвили сообщал, что продолжающий голодовку Саакашвили начал принимать медикаменты, и результаты его анализов улучшились. Он добавил, что состояние здоровья Саакашвили стабильное — пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме. Но перед этим, 13 ноября, личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.