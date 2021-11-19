Инфекционист объяснил необходимость создания вакцины от COVID-19 для подростков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, зачем в России необходимо создать препарат «Спутник М» для вакцинации подростков от коронавируса.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 19 ноября, врач уточнил, что детям хватает небольшой дозы вакцины, а концентрация «Спутника M» в пять раз меньше, чем у «Спутника V». Для формирования хорошего иммунного ответа детям требуется небольшая доза вакцины, поскольку их иммунитет, в отличие от взрослых, является более пластичным и активным.

По словам Тимакова, как показывают исследования, вводить детям обычную дозу вакцины необоснованно, поскольку хорошую выработку иммунитета вызывает меньшая доза. В этой связи незачем перегружать детский организм.

«Вакцина провоцирует синтез спайкового белка, в котором формируется иммунитет, у детей другая масса, а передозировка спайковым белком теоретически может быть неблагоприятна для организма», — подытожил Тимаков.

Ранее 19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что клинические исследования вакцины «Спутник М» для подростков показали ее безопасность. На данный момент препарат получили уже 400 несовершеннолетних, пишет RT. Принять участие в клинических испытаниях «Спутника М» планируют 3 тыс. человек, из них 700 прошли необходимое исследование, пишет НСН.

Как пояснила Ракова, клинические исследования вакцины проходит на базе двух детских городских больниц и 10 поликлиник. «Спутник М», так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, но содержит одну пятую дозы, пишет агентство городских новостей «Москва».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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