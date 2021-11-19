Певицу Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ после пожара

Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в реанимации после пожара в ее доме.

Как сообщает РЕН ТВ, у женщины обожжено 20% лица, а также ожоги головы, груди и бедер различной степени. Также у артистки зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения.

Ранее в этот день стало известно, что в крови Хлебниковой, предварительно, обнаружен алкоголь. При этом работавший с певицей продюсер Дмитрий Чижов опроверг слухи о том, что у женщины есть алкогольная зависимость. Он подчеркнул, что никогда не видел артистку в состоянии опьянения.

Пожар в квартире артистки в Москве произошел вечером 18 ноября. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

В результате пожара, помимо Хлебниковой, пострадал еще один человек. На месте происшествия нашли мужчину и женщину.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна».