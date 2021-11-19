Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Фигуристка Софья Муравьева победила на этапе Кубка России в Перми
Авто
Genesis представила электромобиль с запасом хода 400 км
Мир
В Вильнюсе снесли памятник советскому писателю Цвирке
Общество
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Мир
Президент Болгарии назвал Крым российским
Мир
Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили
Мир
Лавров заявил об усугублении кризиса доверия между странами ОБСЕ
Мир
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Мир
Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть
Спорт
Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

Певицу Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ после пожара

Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в реанимации после пожара в ее доме.

Огневой рубеж: как перераспределят пожарных
Каждый населенный пункт сможет получить необходимую помощь вовремя

Как сообщает РЕН ТВ, у женщины обожжено 20% лица, а также ожоги головы, груди и бедер различной степени. Также у артистки зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения.

Ранее в этот день стало известно, что в крови Хлебниковой, предварительно, обнаружен алкоголь. При этом работавший с певицей продюсер Дмитрий Чижов опроверг слухи о том, что у женщины есть алкогольная зависимость. Он подчеркнул, что никогда не видел артистку в состоянии опьянения.

Пожар в квартире артистки в Москве произошел вечером 18 ноября. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

В результате пожара, помимо Хлебниковой, пострадал еще один человек. На месте происшествия нашли мужчину и женщину.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021