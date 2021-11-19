Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Москве 19 ноября поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с победой на выборах.

«Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили при первых шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжелая. Но у вас всё получается, вы уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, и результат есть. Люди это видят, чувствуют, поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют»,— сказал российский лидер, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет способствовать повышению возможностей и благосостоянию граждан Узбекистана. По его словам, Узбекистан является союзником и другом России и государства многое связывает, в том числе и историческое прошлое.

Президент Узбекистана, говоря о двусторонних отношениях, отметил, что товарооборот между двумя странами по итогам 2021 года достигнет $7 млрд.

О том, что Путин проведет встречу с узбекским лидером, сообщил ранее, 17 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

25 октября Путин также поздравил президента Узбекистана с победой на выборах. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений государств.

В тот же день заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов заявил, что выборы президента Узбекистана прошли без нарушений, в соответствии с национальным законодательством и были легитимными. Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев также сообщил, что выборы были открытыми и демократичными.

Голосование на выборах президента в Узбекистане завершилось 24 октября. На пост главы государства претендовали пять человек, включая Мирзиеева, который по итогам голосования набрал 80,1% голосов избирателей.