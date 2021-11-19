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Черевченко вернулся на пост главного тренера подмосковного ФК «Химки»

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Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера подмосковного футбольного клуба (ФК) «Химки» спустя три недели после отставки. Об этом 19 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 25 октября, он покинул пост по соглашению сторон. Вместо него исполняющим обязанности руководителя клуба был назначен Игорь Ющенко. Под наставничеством Ющенко подмосковная команда провела две встречи в «Тинькофф Российской премьер-лиге» (РПЛ), сыграв вничью с «Уралом» (0:0) и потерпев поражение от «Крыльев Советов» (0:3).

Черевченко находился на посту главного тренера «Химок» с осени 2020 года. В прошлом сезоне воспитанники смогли финишировать на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас по результатам 14 туров «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков.

В ближайшее воскресенье, 21 ноября, игроки подмосковного клуба сыграют на выезде с московским ЦСКА. Матч начнется в 14:00 мск.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил уход из сборной России по футболу до стыковых матчей за выход в чемпионат мира – 2022. При этом он уточнил, что его контракт автоматически продлен, но в настоящий момент ему необходимо отдохнуть, а потом «спокойно проанализировать работу».

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