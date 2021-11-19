Черевченко вернулся на пост главного тренера подмосковного ФК «Химки»
Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера подмосковного футбольного клуба (ФК) «Химки» спустя три недели после отставки. Об этом 19 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее, 25 октября, он покинул пост по соглашению сторон. Вместо него исполняющим обязанности руководителя клуба был назначен Игорь Ющенко. Под наставничеством Ющенко подмосковная команда провела две встречи в «Тинькофф Российской премьер-лиге» (РПЛ), сыграв вничью с «Уралом» (0:0) и потерпев поражение от «Крыльев Советов» (0:3).
Черевченко находился на посту главного тренера «Химок» с осени 2020 года. В прошлом сезоне воспитанники смогли финишировать на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас по результатам 14 туров «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков.
В ближайшее воскресенье, 21 ноября, игроки подмосковного клуба сыграют на выезде с московским ЦСКА. Матч начнется в 14:00 мск.
Ранее, 15 ноября, сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил уход из сборной России по футболу до стыковых матчей за выход в чемпионат мира – 2022. При этом он уточнил, что его контракт автоматически продлен, но в настоящий момент ему необходимо отдохнуть, а потом «спокойно проанализировать работу».