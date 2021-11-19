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В ООН спрогнозировали рост мировых цен на 10% из-за проблем с логистикой

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Восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса могут помешать проблемы в мировых цепочках поставок морским транспортом, а также резкий рост тарифов на контейнерные перевозки, который может привести к удорожанию в США и еврозоне ставок на контейнерные перевозки на 10% и к совокупному сокращению промышленного производства на 1%. Эта информация следует из ежегодного обзора состояния морского транспорта Конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD) — экономической организации ООН. Первыми на документ обратили внимание «Ведомости» в пятницу, 19 ноября.

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Отмечается, что сильнее всего от этих факторов могут пострадать приморские и малые островные развивающиеся страны, зависимые от морских поставок, стоимость импорта для которых вырастет на 24,2% при росте потребительских цен в целом на 7,5%, «с временным лагом примерно в год». В менее развитых странах (Least Developed Countries, LDC) импорт подорожает на 8,6%, а потребительские цены увеличатся на 2,2%. Это негативно скажется и на крупнейших экономиках мира, США и Евросоюза.

По словам генерального секретаря UNCTAD Ребекки Гринспен, восстановление логистики будет зависеть от течения пандемии и в значительной степени — от скорости темпов вакцинации во всем мире.

Согласно докладу, судоходные компании и операторы портов ожидают, что глобальные сбои в цепочках поставок продолжатся минимум до 2022 года. Если рост ставок фрахта контейнерных перевозок к 2023 году сохранится, мировые цены на импорт в среднем вырастут на 10,6%.

По оценкам UNCTAD, с точки зрения себестоимости производства Россия будет одной из наименее пострадавших стран: здесь она увеличится примерно на 1% — по сравнению с почти 5-процентным повышением себестоимости производства в Тайване. Наибольший рост потребцен будет заметен в категориях: компьютеры, электроника и оптика — на 11,4%, мебель, текстиль и кожа — на 10,2%, пластик — на 9,4%, фармацевтика и электрооборудование — на 7,5%, автотранспорт — на 6,9%, готовая металлопродукция — на 6,8%.

В начале октября «Известиям» рассказали в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela), сетях «Эконика» и Akhmadullina Dreams, что российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками в поставках своей продукции из Китая. Сообщалось об очередях на китайско-российской границе из более 1 тыс. фур и о том, что уже месяц грузовики не могут пройти погранконтроль. В ФТС объясняли это ужесточением контроля на таможне с китайской стороны — Пекин из-за пандемии ввел квоты на пропуск грузовиков — пересечь границу могут только 130 машин в сутки, но не все из них успевают пройти российскую таможню в тот же день. Участники розничного рынка предрекли нехватку товара на полках, подорожание логистики на 15%, а в дальнейшем и продукции — на 3–5%.

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