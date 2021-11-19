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Аудитор Лоссь объявлена в розыск по делу о мошенничестве

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В Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлена в розыск и заочно арестована аудитор Елена Лоссь. Об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лоссь Е.П. <…> на два месяца с момента фактического задержания либо с момента передачи правоохранительным органам», — отметила Кокая в беседе с ТАСС.

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Лоссь обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Она также объявлена в федеральный и международный розыск.

Заочно арестована и другой фигурант дела — гендиректор компании «Пробиофарма» Лия Мурадова.

Ранее, в октябре, Лоссь также объявили в розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Отмечалось, что по версии Следственного комитета России (СКР), став советником гендиректора «Пробиофарм», а затем заняв такую же должность в обществе «Фармсервис», Лоссь полностью взяла их под свой контроль, а также связанное с ними ООО «Аван». После чего аудитор провела финансовые махинации.

В частности, как писал «Коммерсантъ», Лоссь разработала план по завладению 100% долей ООО «Фармсервис». Его исполнителями стали Мурадова и руководитель «Фармсервиса» Константин Беляев.

Следствие полагает, что в марте при помощи оценщика Анны Башкир Лоссь и другие ее сообщники дела якобы получили фиктивный акт оценки активов «Фармсервиса». Так, активы стоили всего 470 тыс. рублей, а в материалах дела они оцениваются в 313 млн рублей.

После чего Лоссь получила от Мурадовой согласие на продажу долей «Фармсервиса» по указанной в нем цене. Сделка была осуществлена и зарегистрирована в 46-й ИФНС Москвы.

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