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Атомный ледокол «Вайгач» завершит проводку каравана судов 20 ноября

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Атомный ледокол «Вайгач» 20 ноября завершит проводку каравана, состоящего из пяти теплоходов, в направлении мыса Дежнева. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает пресс-служба «Атомфлота».

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Отмечается, что в районе мыса Дежнева суда начнут движение без сопровождения ледокола.

После завершения операции атомный ледокол «Вайгач» проследует к рейду порта Певек, где будет сформирован новый караван судов для дальнейшей проводки в западном направлении.

«Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути (Северный морской путь. — Ред.) начался на две недели раньше (…) Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути» — рассказал генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

В настоящее время в акватории Севморпути работают три атомных ледокола: «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». В начале декабря к ним присоединится атомоход «50 лет Победы», а затем — головной универсальный атомный ледокол «Арктика», сообщает «Атомфлот».

Для эффективного использования акватории Севморпути участникам судоходства необходимо уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со штабом морских операций», — отметил директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица.

6 октября вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что к 2030 году в России планируют в три раза увеличить грузовой флот ледового класса. Он отметил, что сейчас корабли в Северном Ледовитом океане проводят пять атомных ледоколов. Их количество в 2026 году увеличится до девяти за счет проекта «22220», добавил Трутнев.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создается самый мощный ледокольный флот во всем мире.

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