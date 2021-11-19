Кардиолог рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям» о том, как магнитные бури влияют на здоровье.

Как отметила специалист, изменения магнитного поля, которые происходят на Земле, ничтожны относительно самого поля. Чаще всего они составляют примерно 0,3%– 0,01% часть от самого поля.

Кардиолог привела данные исследований, согласно которым частота развития инфарктов миокарда увеличивается в период повышения солнечной активности. Также на 20% увеличивается частота развития гипертонических кризов. Однако природа такой связи не ясна, отметила врач. Не известны и непосредственные механизмы воздействия геомагнитной активности на организм человека.

Существуют и противники теории влияния магнитных бурь на организм человека, добавила Сергеева. Эти ученые утверждают, что влияние магнитных бурь на организм слишком незначительно по сравнению с ежедневными внешними воздействиями (стресс, погода, воздействие бытовых приборов и так далее).

«Также стоит отметить, что людям свойственны так называемые когнитивные искажения. Одно из них — склонность к подтверждению — тенденция человека искать и интерпретировать такую информацию или отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с его точкой зрения, и игнорировать всё остальное. Например, возможны такие ситуации, когда эпизод плохого самочувствия случайно совпадает с магнитной бурей, и человек начинает искать совпадения, игнорируя случаи, когда магнитная буря есть, а плохого самочувствия нет. Или, наоборот, когда самочувствие хорошее, а магнитных бурь нет», — добавила эксперт.

4 ноября ученые зафиксировали одну из крупнейших магнитных бурь за последние несколько лет. Ученые отметили, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2–3 суток.

24 апреля директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский отметил, что магнитные бури действительно влияют на здоровье людей. Особенно тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы минимизировать опасность для здоровья, кардиолог рекомендовал своевременно измерять давление и принимать лекарства.