СК возбудил дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы

Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По информации следствия, в четверг, 18 ноября, тело мужчины 1980 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова. На трупе присутствовали ножевые ранения в области груди и шеи, уточняет RT.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убитым является Артем Каракаев — адвокат Московской коллегии адвокатов «Манаков и партнеры».

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет агентство городских новостей «Москва».

18 ноября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве и расчленения собственного отца. Следствие установило, что мужчина умышленно убил своего родственника на почве личной неприязни.