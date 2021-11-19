Фигуристка Софья Муравьева победила на этапе Кубка России в Перми

Фигуристка Софья Муравьева, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, одержала победу на пятом этапе Кубка России в Перми.

После произвольной программы она получила 133,59 балла, расположившись на второй позиции в турнирной таблице. Суммарно за короткую и произвольную программы она набрала 216,64 балла, став лучшей в женском одиночном катании, сообщает «Спорт-Экспресс».

Второе место заняла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набрав в общей сложности 213,26 балла. Она впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер в произвольной программе. После этого спортсменка попробовала сделать второй такой же прыжок, но упала. Замкнула тройку лидеров Софья Самодурова (188,39), которую тренирует Алексей Мишин.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что россиянка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине, набрав по сумме выступлений 236,78 балла.

30 октября российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли три первых места в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Ванкувере.

Пятый этап Кубка России, начавшийся 17 ноября, завершится в воскресенье, 21 ноября.