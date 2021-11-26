Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир

Жеребьёвка стыковых матчей

В пятницу сборная Россия по футболу узнает, с кем ей придётся бороться за выход на чемпионат мира в Катаре. Стыковые матчи пройдут в марте в два раунда по одной игре. Также станет известна пара, на победителя которой наши парни попадут во втором раунде, если пройдут первый. На начальной стадии в соперниках у россиян могут оказаться сборные Польши, Турции, Австрии, Чехии и Северной Македонии. Также в стыках примут участие Италия, Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс и Украина.

26 ноября, 19:00, штаб-квартира УЕФА (Цюрих, Швейцария). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия)

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Уже более 100 лет матчи за шахматную корону привлекают внимание всего мира, — даже тех людей, которые не сильно увлекаются этим видом спорта. А ожидание от предстоящей схватки было особенным, потому что затянулось из-за пандемии. Магнус Карлсен и Ян Непомнящий должны были встретиться ещё в 2020 году, но лишь сейчас пересекутся в Объединённых Арабских Эмиратах. 30-летний Карлсен восемь лет остается чемпионом мира по классическим шахматам с тех пор, как забрал это звание у Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор он трижды успешно защищал его — в 2014 году у того же Ананда, в 2016-м — у россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — у итальянца Фабиана Каруаны. Возможно, сейчас у норвежца отберёт корону другой наш соотечественник — Ян Непомнящий.

26-28 ноября, 17:30. «Дубайский шахматный и культурный клуб (Дубай, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч! Страна»

Футбол. Чемпионат России

ЦСКА — «Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Турнир в РПЛ пересек свой экватор, и в выходные стартует второй круг национального первенства. Центральная игра 16-го тура состоится в воскресенье, когда московский ЦСКА примет на своём поле действующего чемпиона и нынешнего лидера таблицы петербургский «Зенит». Ещё недавно армейцы были наряду с питерцами главной силой внутри страны. Но сейчас они идут всего лишь на шестом месте и должны побеждать в ближайшем матче, если хотят продолжить борьбу за медали. «Зенит» же уверенно лидирует в РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя — «Динамо» — на четыре очка.

28 ноября, 20:00. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание. Серия Гран-При

Кубок Ростелекома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Последний в олимпийском сезоне этап Гран-При пройдёт в Сочи — на арене, где разыгрывались медали Игр 2014 года. В предстоящие два дня будут распределены путёвки в финал Гран-При, который состоится в декабре в Японии. На ближайшем шестом этапе Россию в женском одиночном катании представят чемпионка мира-2015 и серебряный призёр чемпионата мира-2021 Елизавета Туктамышева, чемпионка мира среди юниоров-2020 и победительница первого в этом сезоне этапа Гран-При в Канаде Камила Валиева и серебряный призёр третьего этапа в Италии Майя Хромых.

В парном катании на лёд выйдут действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзовые призёры чемпионата Европы-2020 и чемпионы мира среди юниоров-2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, серебряные призёры Кубка России-2020 Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. В танцах на льду выступят действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира среди юниоров-2018 Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. У мужчин участие примут бронзовый призёр чемпионата мира-2018 Михаил Коляда, чемпион России среди юниоров-2021 Евгений Семененко и бронзовый призёр взрослого чемпионата России-2021 Марк Кондратюк.

26 ноября, короткие программы: 13:00, мужчины; 15:30, танцы на льду; 18:00, пары; 19:25, женщины. 27 ноября, произвольные программы: 13:30, мужчины; 15:40, танцы на льду; 17:30, пары; 19:10, женщины. Ледовый дворец спорта «Айсберг» (Сочи). Прямые трансляции на «Первом канале»

Теннис. Кубок Дэвиса. Групповой этап

Испания — Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теннисный сезон завершится в конце следующей недели знаменитым командным мужским турниром, который в этом году пройдёт в Мадриде, Турине и Инсбруке. Кубок Дэвиса стартовал в четверг, а в субботу в дело вступит сборная России, оказавшаяся в группе с Испанией и Колумбией. В составе нашей команды все четыре её главные звезды — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Кроме того, в заявку попал Евгений Донской. Уже в выходные Россия проведёт матч с Испанией, в столице которой выступят сборные нашей группы.

27, ноября, 12:00. 28 ноября, 18:00. Спортивный комплекс «Каха Махика» (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на Okko

Бокс. Бой за титул чемпиона телеканала РЕН ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После ухода из бокса Александра Поветкина сильнейшим российским представителем в супертяжёлом весе является Сергей Кузьмин. Правда, последние два боя 34-летний спортсмен проиграл. И в пятницу попытается реабилитироваться по итогам схватки с бразильцем Игором Адиэлом Маседо да Сильвой. Они поборются за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдёт в 10 раундов.

Также в рамках боксерского шоу состоятся ещё два интересных поединка. Чемпион по боям на голых кулаках Гаджи Наврузов постарается продержаться шесть раундов против превосходящего его в весе на 20 кг Евгения Орлова, известного в качестве спарринг-партнера Николая Валуева. А принципиальный соперник Наврузова в кулачных боях, популярный российский боец лиги Top Dog Павел Шульский сойдётся на ринге с кенийцем Коллинсом Омонди Оджалом.

26 ноября, 23:00. Студия телеканала РЕН ТВ (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Баскетбол. Чемпионат мира

Отборочный турнир. Россия — Италия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В мужском баскетболе начинается отборочный цикл чемпионата мира 2023 года. Сборная России оказалась в одной группе с Италией, Исландией и Нидерландами. С первыми двумя командами она проведёт стартовые матчи в Санкт-Петербурге в пятницу и понедельник. В пятницу её новый главный тренер Зоран Лукич дебютирует в должности игрой против основных конкурентов — итальянцев.

26 ноября, 20:00. СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Кубок мира

Первый этап

Фото: РИА/Федерико Модика

В основных зимних видах спорта начинается олимпийский сезон. Уже в пятницу в лыжных гонках мы увидим предварительную готовность лучших спортсменов к намеченной на февраль Олимпиаде в Пекине. В пятницу в рамках стартового этапа Кубка мира в финской Руке пройдут спринты на 1,4 км классическим стилем. В субботу состоятся индивидуальные гонки на 15 км у мужчин и 10 км у женщин, а в воскресенье — гонки преследования на аналогичных дистанциях.

26 ноября, спринт: 14:01 – 14:09, мужчины; 14:10 – 14:18, женщины. 27 ноября индивидуальная гонка: 14:00, мужчины; 14:01, женщины. 28 ноября, гонка преследования: 14:00, мужчины; 14:01, женщины. Лыжная трасса «Рукатунтури» (Рука, Финляндия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Биатлон. Кубок мира

Первый этап

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В субботу сезон начнут и биатлонисты. По традиции первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде. В субботу пройдут индивидуальные гонки на 15 км у женщин и на 20 км у мужчин. А в воскресенье «стреляющие лыжники» разыграют медали в спринте — 7,5 км у женщин и 10 км у мужчин.

27 ноября, индивидуальная гонка: 13:45, женщины; 17:00, мужчины. 28 ноября, спринт: 13:00, женщины; 15:45, мужчины. Ostersunds Skidstadion (Эстерсунд, Швеция). Прямые трансляции на «Матч ТВ»