Врач предрек превращение COVID-19 в сезонное заболевание

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, пульмонолог, Александр Карабиненко спрогнозировал превращение COVID-19 в сезонное заболевание, такое как ОРВИ, грипп и насморк.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 19 ноября, специалист высказал мнение, что человек приспособится к вирусу через пять лет. По словам, организм человека адаптируется к коронавирусу, а вирус, в свою очередь, адаптируется к тем условиям жизни, которые ему создает человек.

«Повышает вирус свою сопротивляемость — человек иммунитет повышает, следит за профилактикой COVID-19, и он будет болеть меньше и меньше. Тогда у нас эта инфекция перейдет в разряд острых респираторных заболеваний, как насморк, грипп и так далее», — выразил свою точку зрения академик РАМН.

Карабиненко добавил, что обычно человек приспосабливается к вирусу за два-три года, в некоторых случаях это занимает четыре-пять лет.

16 ноября превращение коронавируса в сезонное заболевание предрек и иммунолог Николай Крючков. По его словам, «коронавирус будет подстраиваться под иммунитет, а значит, расплатится своей патогенностью, но менее вероятно, что способностью распространяться. Распространяться он будет, но не сильно, потому что у него есть пределы».

Как отметил специалист, вирус найдет себе нишу и среди животных, вопрос пока только среди каких, но точно не водоплавающих.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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