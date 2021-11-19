Британцы раскритиковали статью о «погоне» РФ за упавшим в море F-35
Читатели британской газеты Daily Mail в пятницу, 19 ноября, раскритиковали статью о поиске Королевским флотом обломков упавшего в Средиземное море истребителя F-35 «наперегонки с Россией».
По мнению авторов материала, для РФ наиболее важной является технология, которая позволяет истребителю оставаться невидимым во время полета над территорией другого государства. В связи с этим британские военные начали спешно искать обломки после крушения, подчеркивается в статье.
При этом читатели раскритиковали материал и саму газету за раздувание истории и привлечение к этому России.
«Похоже на очередную необоснованную историю о том, что русские являются «врагами», — написал один из пользователей.
С ним также согласись и другие читатели, отмечая, что Великобритания помешана на России, и указывая на беспочвенную паранойю.
Кроме того, многие удивились, почему якобы секретная операция широко освещается в СМИ.
«Как здорово, что об этой секретной операции не трубят наперебой все каналы и газеты!» — высмеял ситуацию один из пользователей.
«Если [президент РФ Владимир] Путин хочет узнать секреты самолета, всё, что ему нужно сделать, это заключить сделку с Китаем, у них всё это есть», — пошутил другой читатель.
Самолет-невидимка F-35 стоимостью £100 млн упал в море после взлета 17 ноября. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.
По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжаются.
Представитель минобороны Соединенного Королевства рассказал о том, что страна стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства».
Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков, все страны всегда интересовались чужими военными технологиями — это «гонка за секретами». Он подчеркнул, что техника тех или иных государств регулярно попадала в руки вероятного противника.
Это первая авария с участием F-35B британских ВВС, хотя за последние три года с этими истребителями случались аварии. Например, в сентябре 2018 года американскому пилоту F-35B пришлось катапультироваться в Южной Каролине из-за проблем с двигателем истребителя.