Британцы раскритиковали статью о «погоне» РФ за упавшим в море F-35

Читатели британской газеты Daily Mail в пятницу, 19 ноября, раскритиковали статью о поиске Королевским флотом обломков упавшего в Средиземное море истребителя F-35 «наперегонки с Россией».

По мнению авторов материала, для РФ наиболее важной является технология, которая позволяет истребителю оставаться невидимым во время полета над территорией другого государства. В связи с этим британские военные начали спешно искать обломки после крушения, подчеркивается в статье.

При этом читатели раскритиковали материал и саму газету за раздувание истории и привлечение к этому России.

«Похоже на очередную необоснованную историю о том, что русские являются «врагами», — написал один из пользователей.

С ним также согласись и другие читатели, отмечая, что Великобритания помешана на России, и указывая на беспочвенную паранойю.

Кроме того, многие удивились, почему якобы секретная операция широко освещается в СМИ.

«Как здорово, что об этой секретной операции не трубят наперебой все каналы и газеты!» — высмеял ситуацию один из пользователей.

«Если [президент РФ Владимир] Путин хочет узнать секреты самолета, всё, что ему нужно сделать, это заключить сделку с Китаем, у них всё это есть», — пошутил другой читатель.

Самолет-невидимка F-35 стоимостью £100 млн упал в море после взлета 17 ноября. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжаются.

Представитель минобороны Соединенного Королевства рассказал о том, что страна стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства».

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков, все страны всегда интересовались чужими военными технологиями — это «гонка за секретами». Он подчеркнул, что техника тех или иных государств регулярно попадала в руки вероятного противника.

Это первая авария с участием F-35B британских ВВС, хотя за последние три года с этими истребителями случались аварии. Например, в сентябре 2018 года американскому пилоту F-35B пришлось катапультироваться в Южной Каролине из-за проблем с двигателем истребителя.