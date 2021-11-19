Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Фигуристка Софья Муравьева победила на этапе Кубка России в Перми
Авто
Genesis представила электромобиль с запасом хода 400 км
Мир
В Вильнюсе снесли памятник советскому писателю Цвирке
Общество
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Мир
Президент Болгарии назвал Крым российским
Мир
Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили
Мир
Лавров заявил об усугублении кризиса доверия между странами ОБСЕ
Мир
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Мир
Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть
Спорт
Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

Британцы раскритиковали статью о «погоне» РФ за упавшим в море F-35

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели британской газеты Daily Mail в пятницу, 19 ноября, раскритиковали статью о поиске Королевским флотом обломков упавшего в Средиземное море истребителя F-35 «наперегонки с Россией».

Плюшки и гаечный ключ: что дает участие в программе F-35
США не хотят допускать Японию в пул партнеров программы истребителя пятого поколения

По мнению авторов материала, для РФ наиболее важной является технология, которая позволяет истребителю оставаться невидимым во время полета над территорией другого государства. В связи с этим британские военные начали спешно искать обломки после крушения, подчеркивается в статье.

При этом читатели раскритиковали материал и саму газету за раздувание истории и привлечение к этому России.

«Похоже на очередную необоснованную историю о том, что русские являются «врагами», — написал один из пользователей.

С ним также согласись и другие читатели, отмечая, что Великобритания помешана на России, и указывая на беспочвенную паранойю.

Кроме того, многие удивились, почему якобы секретная операция широко освещается в СМИ.

«Как здорово, что об этой секретной операции не трубят наперебой все каналы и газеты!» — высмеял ситуацию один из пользователей.

«Если [президент РФ Владимир] Путин хочет узнать секреты самолета, всё, что ему нужно сделать, это заключить сделку с Китаем, у них всё это есть», — пошутил другой читатель.

Самолет-невидимка F-35 стоимостью £100 млн упал в море после взлета 17 ноября. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжаются.

Представитель минобороны Соединенного Королевства рассказал о том, что страна стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства».

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков, все страны всегда интересовались чужими военными технологиями — это «гонка за секретами». Он подчеркнул, что техника тех или иных государств регулярно попадала в руки вероятного противника.

Это первая авария с участием F-35B британских ВВС, хотя за последние три года с этими истребителями случались аварии. Например, в сентябре 2018 года американскому пилоту F-35B пришлось катапультироваться в Южной Каролине из-за проблем с двигателем истребителя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021