Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян 19 ноября первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на Кубке России в Перми.

Этот элемент судьи зачли фигуристке во время исполнения произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Спортсменка исполнила один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом. На риттбергере судьи увидели недокрут в четверть оборота.

После спортсменка зашла на второй четверной риттбергер, но упала. За прокат она получила 147,15 балла.

Петросян тренируется у Этери Тутберидзе.

18 ноября Софья Муравьева лидировала после короткой программы на пятом этапе Кубка России в Перми. Она чисто исполнила тройной аксель и получила за прокат 83,05 балла, сообщал «Спорт-Экспресс». Второе место заняла Аделия Петросян (66,11). На третьей позиции оказалась Софья Самодурова (63,50).

В этой серии турниров проходит отбор и формирование взрослых и юниорских сборных России. Фигуристы представляют свои программы в женском и мужском одиночном катании, парном и танцах на льду.



Одновременно с Кубком России впервые состоятся Всероссийские соревнования на призы губернатора Пермского края по фигурному катанию.

Ранее, 13 ноября, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на этапе серии Гран-при в Токио. Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла.