Первый замглавы ГУ МЧС по Москве подозревается в получении взятки

По подозрению в получении взятки задержаны первый замначальника главка МЧС по Москве Андрей Мищенко и еще один чиновник ведомства Виктор Самарин. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что чиновников задержали накануне, 18 ноября. Они получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций.

По словам источника агентства, расследуется еще одно дело в отношении посредника во взяточничестве.

Ранее в этот день следствие попросило отправить министра культуры Крыма Арину Новосельскую под арест до 22 января 2022 года по делу о взятке в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол.

Главу регионального ведомства обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), отметила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Кристина Булыгина. В настоящий момент Новосельской предъявлено обвинение во взяточничестве.

Выступая на коллегии Генеральной прокуратуры 17 марта, президент РФ Владимир Путин призвал ведомство уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией. По словам главы государства, в первую очередь это необходимо сделать в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества.