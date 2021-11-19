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Первый замглавы ГУ МЧС по Москве подозревается в получении взятки

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По подозрению в получении взятки задержаны первый замначальника главка МЧС по Москве Андрей Мищенко и еще один чиновник ведомства Виктор Самарин. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что чиновников задержали накануне, 18 ноября. Они получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций.

По словам источника агентства, расследуется еще одно дело в отношении посредника во взяточничестве.

Ранее в этот день следствие попросило отправить министра культуры Крыма Арину Новосельскую под арест до 22 января 2022 года по делу о взятке в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол.

Главу регионального ведомства обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), отметила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Кристина Булыгина. В настоящий момент Новосельской предъявлено обвинение во взяточничестве.

Выступая на коллегии Генеральной прокуратуры 17 марта, президент РФ Владимир Путин призвал ведомство уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией. По словам главы государства, в первую очередь это необходимо сделать в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества.

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