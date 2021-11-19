В Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шелленберг 19 ноября сообщил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса.

«Сегодня мы приняли очень тяжелое решение — очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года», — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам совещания в кабмине и с региональными властями.

Также в стране объявлен локдаун, который начнет действовать со следующей недели.

Как уточнил канцлер, не позднее 13 декабря ограничения для тех, кто прошел вакцинацию или переболел COVID-19 в последние полгода, отменят. Он отметил, что введенные для борьбы с коронавирусом меры были недостаточно эффективными.

На период локдауна будут запрещены все публичные и культурные мероприятия. Кафе, рестораны, учреждения культуры приостановят работу. Ограничение также коснется работы магазинов, за исключением тех, в которых продаются товары первой необходимости. Работа школ будет приостановлена.

Австрийский канцлер возложил ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации от коронавируса, дополняет «Газета.Ru».

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей в Европе. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как социальная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

В тот же день эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна в беседе с «Известиями» назвал причины вспышки COVID-19 в Европе. По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации связано с отменой мер по снижению риска заражения.

14 ноября в австрийском городе Инсбрук прошла массовая акция протеста против введения локдауна для непривитых от коронавируса жителей страны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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