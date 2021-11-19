Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросило арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке
Мир
Четыре польских солдата пострадали за сутки в стычках с мигрантами
Политика
В Совфеде предложили ужесточить наказание для сотрудников ФСИН и МВД за пытки
Общество
Бальбек назвал супом из топора слова Климкина о новой стратегии по Донбассу
Мир
Вывозной рейс в Ирак убрали из расписания аэропорта Минска
Общество
Путин подписал закон о зачислении в бюджет ПФР средств коррупционеров
Мир
Санду заявила о дальнейшем участии в «Крымской платформе»
Мир
В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Происшествия
При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря

Бизнес пожаловался на отказ банков в выдаче льготных кредитов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турбизнес, общепит, салоны красоты и другие представители пострадавших от пандемии коронавируса отраслей столкнулись с трудностями при получении льготных кредитов под 3% годовых по программе «ФОТ 3.0» для малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщения бизнеса в пятницу, 19 ноября.

Малому много: Минфин отказался дофинансировать программу льготных займов МСП
Почему она фактически приостановлена до конца года и где взять субсидированный кредит

С отказами в предоставлении льготного займа столкнулись сеть «Теремок», компания «Росинтер», сети «Раковая» и Delmar Family.

Совладелец «Теремка» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский утверждают, что их компании выполнили все требования для участия в программе, но получили отказ. Основатель «Раковой» Евгений Ничипирук заявил, что ссуду ему не выдал Сбербанк, а сооснователю сети Delmar Family Анфисе Еременко — Альфа-банк. В группе «Шоколадница» считают, что банки включили общепит в рисковую зону и их заявки не рассматривают. В «Теремке» посетовали, что кредитные организации требуют залог, хотя 75% суммы займа обеспечивает государство, а по условиям программы запрещено требование залога.

О трудностях с получением льготных кредитов рассказал глава комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников, общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских и общественный представитель бизнес-омбудсмена в Петербурге Лялья Садыкова.

Гончарова сообщила, что в кредитах отказывают тем, у кого текущая EBITDA меньше, чем в 2019 году. Бизнес настаивает, что из-за локдаунов показатели не могут вернуться на допандемийный уровень.

По словам Кожевникова, льготные кредиты не могут получить организации, которые не участвовали в такой же программе в 2020 году. Однако тогда многие компании не могли взять ссуды из-за лимита программы.

В банках не согласились с претензиями предпринимателей. В ВТБ сообщили, что выдали рестораторам кредиты на 1 млрд рублей, в Сбербанке — около 2 тыс. займов кафе и ресторанам. В Росбанке подчеркнули, что не вносили гостинично-ресторанный бизнес в стоп-лист.

Согласно условиям этапа программы «ФОТ 3.0», который действует сейчас, указано, что кредиты на срок до 18 месяцев будут выдаваться организациям, которые участвовали в предыдущем этапе («ФОТ 2.0»), а также малым и средним предприятиям, созданным позже 1 июля 2020 года. Участники должны сохранить численность сотрудников на уровне не менее 90%.

Минэкономразвития направило предпринимателям письмо, в котором попросило сообщить о случаях отказа в кредитах. В ведомстве добавили, что обсуждают проблему.

Программу «антикризисных» кредитов для МСП из пострадавших отраслей запустили в марте 2020 года («ФОТ 0»), подать заявку можно было до 1 октября. Срок кредита был установлен в размере до 12 месяцев. На первом этапе ссуда была беспроцентная (в случае погашения долга до 30 ноября). Второй этап («ФОТ 2.0») стартовал 1 июня. По условиям этого этапа бизнесу списывали займ вместе с процентами, если до 1 апреля 2021 года предприятие сохранит не менее 90% сотрудников. Если условие не будет выполнено, кредит придется отдать со ставкой 2%.

Запуск этапа программы кредитования («ФОТ 3.0») был одобрен в начале 2021 года, но ставка кредита выросла до 3%, получить ссуду можно с ноября по декабрь этого года. В конце октября правительство решило расширить программу, а Центробанк пообещал выделить на нее 60 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021