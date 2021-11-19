Бизнес пожаловался на отказ банков в выдаче льготных кредитов

Турбизнес, общепит, салоны красоты и другие представители пострадавших от пандемии коронавируса отраслей столкнулись с трудностями при получении льготных кредитов под 3% годовых по программе «ФОТ 3.0» для малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщения бизнеса в пятницу, 19 ноября.

С отказами в предоставлении льготного займа столкнулись сеть «Теремок», компания «Росинтер», сети «Раковая» и Delmar Family.



Совладелец «Теремка» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский утверждают, что их компании выполнили все требования для участия в программе, но получили отказ. Основатель «Раковой» Евгений Ничипирук заявил, что ссуду ему не выдал Сбербанк, а сооснователю сети Delmar Family Анфисе Еременко — Альфа-банк. В группе «Шоколадница» считают, что банки включили общепит в рисковую зону и их заявки не рассматривают. В «Теремке» посетовали, что кредитные организации требуют залог, хотя 75% суммы займа обеспечивает государство, а по условиям программы запрещено требование залога.

О трудностях с получением льготных кредитов рассказал глава комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников, общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских и общественный представитель бизнес-омбудсмена в Петербурге Лялья Садыкова.

Гончарова сообщила, что в кредитах отказывают тем, у кого текущая EBITDA меньше, чем в 2019 году. Бизнес настаивает, что из-за локдаунов показатели не могут вернуться на допандемийный уровень.

По словам Кожевникова, льготные кредиты не могут получить организации, которые не участвовали в такой же программе в 2020 году. Однако тогда многие компании не могли взять ссуды из-за лимита программы.



В банках не согласились с претензиями предпринимателей. В ВТБ сообщили, что выдали рестораторам кредиты на 1 млрд рублей, в Сбербанке — около 2 тыс. займов кафе и ресторанам. В Росбанке подчеркнули, что не вносили гостинично-ресторанный бизнес в стоп-лист.



Согласно условиям этапа программы «ФОТ 3.0», который действует сейчас, указано, что кредиты на срок до 18 месяцев будут выдаваться организациям, которые участвовали в предыдущем этапе («ФОТ 2.0»), а также малым и средним предприятиям, созданным позже 1 июля 2020 года. Участники должны сохранить численность сотрудников на уровне не менее 90%.

Минэкономразвития направило предпринимателям письмо, в котором попросило сообщить о случаях отказа в кредитах. В ведомстве добавили, что обсуждают проблему.



Программу «антикризисных» кредитов для МСП из пострадавших отраслей запустили в марте 2020 года («ФОТ 0»), подать заявку можно было до 1 октября. Срок кредита был установлен в размере до 12 месяцев. На первом этапе ссуда была беспроцентная (в случае погашения долга до 30 ноября). Второй этап («ФОТ 2.0») стартовал 1 июня. По условиям этого этапа бизнесу списывали займ вместе с процентами, если до 1 апреля 2021 года предприятие сохранит не менее 90% сотрудников. Если условие не будет выполнено, кредит придется отдать со ставкой 2%.

Запуск этапа программы кредитования («ФОТ 3.0») был одобрен в начале 2021 года, но ставка кредита выросла до 3%, получить ссуду можно с ноября по декабрь этого года. В конце октября правительство решило расширить программу, а Центробанк пообещал выделить на нее 60 млрд рублей.